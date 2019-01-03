За державну зраду та підготовку теракту засуджено завербовану спецслужбами РФ хмельничанку

Хмельницька область 29-січ, 2019, 09:599 prov 64

За матеріалами Служби безпеки України за підготовку теракту та державну зраду засуджено мешканку Хмельницького. Оперативники спецслужби встановили, що у 2017 році жінка була завербована представниками спецслужб РФ для виконання диверсійного завдання на території регіону.

Крім того співробітники СБУ задокументували, що в інтересах ворога жінка займалася збором інформації про стратегічно важливі інфраструктурні об`єкти регіону та відомостей про персональні дані військовослужбовців ЗСУ, які перебували в районі проведення АТО.

У квітні 2017 року у результаті спецоперації оперативники УСБУ в Хмельницькій області затримали зловмисницю на одеському автовокзалі після одержання від кураторів пакунку та вилучили з нього вибуховий пристрій в еквіваленті шістсот грамів тротилу.

У межах відкритого кримінального провадження слідчі СБУ встановили, що з січня 2017 року жінка також адмініструвала групу в одній із заборонених російських соціальних мереж.

У підконтрольній Інтернет-спільноті вона поширювала антиукраїнські матеріали, що містили заклики до повалення конституційного ладу та зміни державного кордону. Зловмисниця також займалася популяризацією терористичних організацій «Д/ЛНР» та виправдовувала агресію Росії щодо нашої країни.

Хмельницький міськрайонних суд визнав жінку винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Вирок суду набув законної сили.

Прес-центр СБ України.