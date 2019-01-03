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На Закарпатті СБУ викрила наркоділка на пропозиції хабара співробітнику Служби

Закарпатська область 30-січ, 2019, 12:459 prov 0
Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону викрили на Закарпатті наркоділка на пропозиції хабара керівнику одного із регіональних підрозділів спецслужби.
На Закарпатті СБУ викрила наркоділка на пропозиції хабара співробітнику Служби

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував щомісячні «виплати» за невтручання у протиправну діяльність із виготовлення та розповсюдження особливо небезпечної наркотичної речовини – «первентину» на території одного із районів області.
Співробітник СБУ відразу після отримання неправомірної пропозиції повідомив про неї керівництво.
Правоохоронці затримали наркоділка в одному із закладів харчування поблизу Ужгорода під час спроби передати співробітнику СБ України двадцять тисяч гривень.
Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.
Прес-центр СБ України.
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