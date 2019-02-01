Рівне:

Три компанії взяли участь в тендері з будівництва 37 амбулаторій на Рівненщині

Рівненська область 13-лют, 2019, 08:579 prov 0
Відбувся черговий тендер на реконструкцію амбулаторій в рамках проекту Світового банку
Три будівельні компанії виявили бажання проводити реконструкцію 37 амбулаторій у північних та центральних районах області в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Свої пропозиції учасники торгів надіслали на тендер, що наразі був проведений в приміщенні Рівненської обласної державної адміністрації.
Три компанії взяли участь в тендері з будівництва 37 амбулаторій на Рівненщині

Нагадаємо, що в рамках проекту Світового банку на Рівненщині, окрім іншого запланована реконструкція 89 амбулаторій в усіх районах області. Ці роботи поділені на три етапи за географічною ознакою. Минулого року вже проводився тендер на реконструкцію амбулаторій в північних районах області, однак по низці об’єктів пропозиції усіх учасників були відхилені.
«Раніше ми вже оголошували тендер на реконструкцію амбулаторій північних районів. Однак по деяких об’єктах не було достатньої, згідно правил Світового банку, конкуренції. А ще нам довелося відмовити деяким учасникам через суттєві помилки в тендерній документації, або через відсутність достатньої кваліфікації. Тож сьогоднішнє розкриття пропозицій стосується саме переоголошених об’єктів першого та другого етапу реконструкцій», - пояснив керівник групи впровадження субпроекту Світового банку на Рівненщині Сергій Рибачок.
За словами Сергія Рибачка, свої пропозиції учасники сьогоднішніх торгів подавали на реконструкцію 9 амбулаторій Рокитнівського та 7 Дубровицького районів. А також 5 амбулаторій на Сарненщині, 10 амбулаторій у Березнівському та 6 у Костопільському районах.
Наразі комісія з відбору послуг приступає до оцінки пропозицій. За правилами проекту, на опрацювання тендерних пропозицій комісія має два місяці, аби оцінити кваліфікацію учасників торгів, а також відповідність їхніх пропозицій оголошеним вимогам.
Разом з цим нагадаємо, що у минулому місяці відбулося розкриття тендерних пропозицій по ІІІ етапу реконструкцій 33 амбулаторій центральних та південних районів області. Таким чином, наразі на опрацюванні в комісії перебуває тендерна документація на реконструкцію 70 амбулаторій Рівненщини. На 19 об’єктах вже тривають будівельні роботи.
Прес служба РОДА.
Похожие новости
У Рівному обговорили проблеми лікування та профілактики серцевих захворюван ...
Рівненська область, Здоровя

У Рівному обговорили проблеми лікування та профілактики серцевих захворюван ...

На Рівненщину надійшла перша партія комп’ютерної техніки для медичних амбул ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщину надійшла перша партія комп’ютерної техніки для медичних амбул ...

Для рівненського серцево-судинного Центру закуплять близько 1000 стентів
Рівненська область, Здоровя

Для рівненського серцево-судинного Центру закуплять близько 1000 стентів

На медицину Рівненщини Світовий Банк виділить 25 мільйонів доларів
Головна » Рівненська область

На медицину Рівненщини Світовий Банк виділить 25 мільйонів доларів

Серцево-судинний центр у Рывному отримав нове обладнання
Рівненська область, Здоровя

Серцево-судинний центр у Рывному отримав нове обладнання

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Лютий 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Вгору