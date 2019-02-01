Три компанії взяли участь в тендері з будівництва 37 амбулаторій на Рівненщині

Три будівельні компанії виявили бажання проводити реконструкцію 37 амбулаторій у північних та центральних районах області в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Свої пропозиції учасники торгів надіслали на тендер, що наразі був проведений в приміщенні Рівненської обласної державної адміністрації.Нагадаємо, що в рамках проекту Світового банку на Рівненщині, окрім іншого запланована реконструкція 89 амбулаторій в усіх районах області. Ці роботи поділені на три етапи за географічною ознакою. Минулого року вже проводився тендер на реконструкцію амбулаторій в північних районах області, однак по низці об’єктів пропозиції усіх учасників були відхилені.«Раніше ми вже оголошували тендер на реконструкцію амбулаторій північних районів. Однак по деяких об’єктах не було достатньої, згідно правил Світового банку, конкуренції. А ще нам довелося відмовити деяким учасникам через суттєві помилки в тендерній документації, або через відсутність достатньої кваліфікації. Тож сьогоднішнє розкриття пропозицій стосується саме переоголошених об’єктів першого та другого етапу реконструкцій», - пояснив керівник групи впровадження субпроекту Світового банку на Рівненщині Сергій Рибачок.За словами Сергія Рибачка, свої пропозиції учасники сьогоднішніх торгів подавали на реконструкцію 9 амбулаторій Рокитнівського та 7 Дубровицького районів. А також 5 амбулаторій на Сарненщині, 10 амбулаторій у Березнівському та 6 у Костопільському районах.Наразі комісія з відбору послуг приступає до оцінки пропозицій. За правилами проекту, на опрацювання тендерних пропозицій комісія має два місяці, аби оцінити кваліфікацію учасників торгів, а також відповідність їхніх пропозицій оголошеним вимогам.Разом з цим нагадаємо, що у минулому місяці відбулося розкриття тендерних пропозицій по ІІІ етапу реконструкцій 33 амбулаторій центральних та південних районів області. Таким чином, наразі на опрацюванні в комісії перебуває тендерна документація на реконструкцію 70 амбулаторій Рівненщини. На 19 об’єктах вже тривають будівельні роботи.Прес служба РОДА.