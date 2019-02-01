На Рівненщині сплачено понад 330 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб

Рівненська область 18-лют, 2019, 11:199 prov 127

За січень поточного року платники податків Рівненської області сплатили до зведеного бюджету країни 330,6 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб. Сума надходжень ПДФО перевищує минулорічні показники на 72 млн. грн., або на 27 відсотків.

При цьому, місцевий бюджет отримав 246,5 млн. грн ПДФО, що на 53,9 млн. грн. більше минулорічних показників. Відповідно до державної казни сплачено податку на доходи фізичних осіб – 84,1 млн. грн., що на 18,1 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

«Такий показник, насамперед, зумовлений високим рівнем культури сплати податків самих платників, як юридичних, так і фізичних осіб. Оскільки 75 відсотків зібраного податку на доходи фізичних осіб зараховується до місцевих бюджетів, громади мають бути особливо зацікавлені в тому, щоб на їх територіях всі наймані працівники мали офіційне працевлаштування, а громадяни, котрі отримують доходи, за наявності законодавчих підстав обов’язково їх декларували» - зазначила заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Надія Друзюк.

ГУ ДФС у Рівненській області.