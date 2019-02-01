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На Буковині СБУ блокувала діяльність нарколабораторії

Чернівецька область 18-лют, 2019, 11:219 prov 124
Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Чернівецькій області діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті великих партій наркотиків.
Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро чернівчан організували пересувну лабораторію з виготовлення амфетаміну. Для конспірації наркоділки винаймали різні мікроавтобуси та постійно змінювали місце «роботи». В орендованому транспорті вони «монтували» обладнання для виготовлення психотропів. Наркотики зловмисники реалізовували через розгалужену мережу дилерів.
На Буковині СБУ блокувала діяльність нарколабораторії

За інформацією спецслужби середньомісячний обсяг «виробництва» становив приблизно п’ять кілограмів амфетаміну.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали організатора нарколабораторії в одному з райцентрів Чернівецької області.
Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцями проживання та тимчасового перебування ділків близько семи літрів амфетаміну в рідкому вигляді та обладнання для виготовлення наркотиків. Вартість вилученого наркотику на «чорному ринку» становить майже півмільйона гривень.
Тривають слідчі дії.
Прес-центр СБУ.
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