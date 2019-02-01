На контролі прокуратури Рівненської області – стан досудового розслідування факту посягання на життя судді

Рівненська область 26-лют, 2019, 08:529 prov 71

На контролі прокуратури Рівненської області перебуває стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 379 КК України за фактом посягання на життя судді, у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.

Встановлено, що 25 лютого 2019 року близько 02-00 год. на подвір’я домоволодіння одного із суддів місцевого суду області невстановленою особою кинуто бойову гранату невстановленого зразка, а також в напрямку будинку здійснено з автоматичної зброї близько 10 пострілів, внаслідок чого пошкоджено його фасад та вікна.

Унаслідок інциденту ніхто із громадян не постраждав.

З місця події слідчо-оперативна група вилучила уламки гранати, кулі та гільзи, які відправлені на експертизу.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Нині під керівництвом групи процесуальних прокурорів прокуратури Рівненської області тривають необхідні першочергові слідчі дії з метою встановлення усіх обставин особливо тяжкого злочину.

Довідково: відповідно до вказаної статті Кримінального кодексу України даний злочин проти правосуддя карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.