Рівне:

На контролі прокуратури Рівненської області – стан досудового розслідування факту посягання на життя судді

Рівненська область 26-лют, 2019, 08:529 prov 71
На контролі прокуратури Рівненської області перебуває стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ст. 379 КК України за фактом посягання на життя судді, у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.
Встановлено, що 25 лютого 2019 року близько 02-00 год. на подвір’я домоволодіння одного із суддів місцевого суду області невстановленою особою кинуто бойову гранату невстановленого зразка, а також в напрямку будинку здійснено з автоматичної зброї близько 10 пострілів, внаслідок чого пошкоджено його фасад та вікна.
Унаслідок інциденту ніхто із громадян не постраждав.
З місця події слідчо-оперативна група вилучила уламки гранати, кулі та гільзи, які відправлені на експертизу.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
Нині під керівництвом групи процесуальних прокурорів прокуратури Рівненської області тривають необхідні першочергові слідчі дії з метою встановлення усіх обставин особливо тяжкого злочину.
Довідково: відповідно до вказаної статті Кримінального кодексу України даний злочин проти правосуддя карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років або довічним позбавленням волі.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Похожие новости
Правоохоронці вилучили незаконно видобуту лісодеревину на суму понад 700 ти ...
Головна » Рівненська область

Правоохоронці вилучили незаконно видобуту лісодеревину на суму понад 700 ти ...

Судитимуть слідчого поліції
Головна » Рівненська область

Судитимуть слідчого поліції

Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який одержав 1,4 ти ...
Головна » Рівненська область

Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який одержав 1,4 ти ...

Слідчому поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди
Головна » Рівненська область

Слідчому поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування ...
Головна » Рівненська область

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Лютий 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Вгору