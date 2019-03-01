Протягом тижня рівненські рибпатрульні вилучили 9 заборонених знарядь лову

У період з 15 по 27 лютого 2019 року працівниками Рівненського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами зафіксовано п’ять порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів. Так, було складено один протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП та два за ч. 1 ст. 88 КУпАП. Крім цього, оформлено два безгосподарські акти, згідно яких конфісковано 9 од. заборонених знарядь лову.Для прикладу, 16 лютого під час здійснення контролю за незаконною реалізацією водних біоресурсів рейдовою групою було проведено перевірку місцевих ринків Сарненського та Березнівського районів Рівненської області. В результаті огляду на центральному ринку Сарненського району було виявлено громадянку, яка здійснювала продаж карася, масою 5 кг. На момент затримання у порушниці був відсутній документ, який підтверджував законність придбання та сертифікат якості зазначеного виду риби.Згодом патрульні зафіксували аналогічне порушення на місцевому ринку Березнівського району.На громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст.88-1 КУпАП. Матеріали справи будуть направлені до районних судів для притягнення винних осіб до відповідальності.З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства працівниками Управління активно ведеться масово-роз’яснювальна робота серед населення області. Протягом тижня рибоохоронні патрульні проведено три зустрічі з учнями та вихованцями навчальних закладів Рівненщини.Рівненський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (093) 263-39-32 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0(800)50-52-50.