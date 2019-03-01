Загальний товарообіг в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС в січні-лютому 2019 року склав 180 млн. 600 тис. доларів США

Рівненська область 06-бер, 2019, 15:009 prov 51

В січні-лютому 2019 року загальний товарообіг в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС склав 180 млн. 600 тис. доларів США. Про це сьогодні повідомив в.о. начальника Рівненської митниці ДФС Іванов Іван Іванович.

За його словами, суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності найбільше імпортували до України автомобілі легкові; добрива мінеральні; клапана запобіжні; форми для лиття скла; аміак безводний; карбонати; смоли фенолоальдегідні; паливні елементи (твели); трактори; вантажні автомобілі; вугілля кам’яне; причепи та напівпричепи; арматуру для трубопроводів; трансформатори; скло; комбайни; катки дорожні; фунгіциди; трактори; рибу морожена; машини формувальні. Експортували, в основному меблі для сидіння, банки скляні для консервування, соєві боби, фанеру клеєну, мінеральні добрива, листи для клеєної фанери, лісоматеріали необроблені, гальку, гравій, щебінь, олію соняшникову, деревину паливну, м`ясо охолоджене, одяг, ягоди чорниці заморожені.

Варто зазначити що у порівнянні з січнем - лютим 2018 року загальний товарообіг збільшився на 4,5 млн. доларів США (2,6%). Зокрема обсяг експорту збільшився на 3,0 млн. доларів США, а імпорт збільшився - на 7,5 млн. доларів США.

Кількість учасників ЗЕД, які здійснювали зовнішньоторговельні операції в зоні діяльності Рівненської митниці ДФС з початку року становить 769.

Рівненська митниця ДФС України.