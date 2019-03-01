Підвищення пенсій в Україні: Пенсійний фонд назвав суми

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 березня провів автоматичний перерахунок пенсій: її розмір збільшився для 8,97 мільйонів пенсіонерів, повідомляє прес-служба Фонду.Пенсіонерам, які мають повний страховий стаж (35 років чоловіки, 30 років - жінки, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, - 25 років чоловіки і 20 років жінки) і у яких розмір пенсії не перевищує 1669,20 грн (40 % від мінімальної зарплати 4173 грн), виплачується одноразова доплата до пенсії в сумі 2410,17 грн - по 1205,09 грн в березня і квітні. Ця доплата встановлена ​​для 2 095 111 людей.Середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, склала 514,5 грн (з урахуванням сум одноразової доплати), а для осіб, у яких розмір пенсії зріс, - 586,10 грн (з урахуванням одноразової доплати).Розподіл пенсіонерів по підвищенню пенсій наступне:• до 100 грн включно посилання - 1 991 457 осіб;• від 100,01 грн до 400 грн - 2 536 385 осіб;• від 400,01 грн до 500 грн - 798 016 осіб;• від 500,01 грн до 700 грн - 761 140 осіб;• від 700,01 грн до 1000 грн - 425 537 чоловік;• понад 1000 грн - 2 459 824 чоловік.При цьому, згідно з постановою Кабінету міністрів, підвищення не може бути менше 100 грн.Виплата зазначених пенсій проводиться, починаючи з 4 березня.