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Перевезення малотоннажних вантажів автотранспортом

Комерційна 12-бер, 2019, 19:069 prov 76

Однією з основних послуг нашої компанії є транспортування малотоннажних вантажів. Такі вантажоперевезення можуть стати у нагоді, якщо у вас немає часу чекати відправки збірного вантажу і ви хочете отримати його в найкоротші терміни.


Компанія ТЕК "Вітал Спец Сервіс" здійснює транспортування партій товару з Європи і СНД. Наш менеджер-логіст постійно на зв'язку з клієнтом, персонал компанії відрізняється високим професіоналізмом і здатний виконувати взяті зобов'язання вчасно, згідно договору. Ми надаємо послуги за розумними цінами, гарантуємо неушкодженість вантажу, його надійне і дбайливе перевезення в точно в строк. Такий спосіб доставки допоможе вам уникнути затримок, які могли б виникнути при перевезенні в складі збірного вантажу. Тому перевезення окремим автомобілем, вантажопід’ємністю від 1 тонни і більше, є зручним та вигідним способом доставки вашого товару.

Докладніше на сайті компаніїwww.pereezd.net.ua

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