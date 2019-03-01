Рівне:

Рівненська компанія, що здійснює добування корисних копалин, відшкодувала бюджету 3,1 млн. грн. завданої шкоди

Рівненська область 26-бер, 2019, 12:549 prov 52
Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, в рамках кримінального провадження було забезпечено відшкодування бюджету 3,1 млн. грн. завданої шкоди.
Зокрема, було встановлено, що головний бухгалтер підприємства, яке займається добуванням корисних копалин, упродовж 2014 - 2015 років ухилився від сплати 1,8 млн. грн. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
За результатами заходів, вжитих під час слідства підприємство відшкодувало в повному обсязі завдану державі шкоду разом із штрафними санкціями та пенею на загальну суму 3,1 млн. грн.
Кримінальне провадження направлено до суду.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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