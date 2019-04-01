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На Рівненщині надходження ЄСВ перевищили минулорічний показник майже на 200 мільйонів гривень

Рівненська область 05-кві, 2019, 10:329 prov 57
Головним управління Державної фіскальної служби у Рівненській області за три місяці 2019 року забезпечено надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рівні 1 млрд. 118 млн. гривень. Цьогорічний показник перевищує минулорічну суму сплати єдиного внеску за аналогічний період на 198,6 млн. гривень. Про це повідомив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.
Як зазначив керівник фіскальної служби області, серед пріоритетів роботи фіскальної служби й надалі залишається вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Адже офіційне працевлаштування дасть змогу громадянам легально працювати і мати соціальні гарантії, а бюджет відповідно отримає додаткові надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Нагадуємо, єдиний соціальний внесок зараховується до Пенсійного та соціальних фондів. З 01 січня 2019 року законодавством встановлено розмір мінімальної зарплати 4173 гривні, а максимальна величина заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, складає 62595 гривень.

ГУ ДФС у Рівненській області.
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