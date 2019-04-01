Податкова міліція Рівненщини ліквідовала підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

У рамках проведення операції «Акциз-2019» слідчими податкової міліції Головного управління у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню за ст. 204 та ст. 199 КК України за фактом здійснення громадянами Київської області незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, які реалізовували дану продукцію в Рівненській області.Так, працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області, у межах кримінального провадження відслідковано та визначено місця виготовлення та зберігання даної продукції та в результаті проведених обшуків на території Київської, Житомирської та Вінницької областей припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв.З незаконного обігу вилучено:- 3680 літрів спирт орієнтовною вартістю 699,2 тис. грн.;- 2940 літрів спиртосуміші орієнтовною вартістю 735,0 тис. грн., в тому числі в пакуванні Beg-In-Box;- обладнання для виготовлення орієнтовною вартістю 250,0 тис. грн.Всього, в ході обшуків вилучено ТМЦ підакцизної групи товарів орієнтовною вартістю 1434,2 тис. грн. та обладнання вартістю 250,0 тис. грн.Вищевказану незаконно виготовлену підакцизну групу товарів зловмисники планували реалізувати на території Рівненської області.Кримінальним кодексом України за вчинення правопорушень у сфері підакцизних товарів передбачено відповідальність:статтею 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» від позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років з конфіскацією майна;- статтею 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та карається штрафом від однієї тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окрім того, за даною статтею передбачено відповідальність за виготовлення з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.Тож, якщо у вас є підозри щодо якості алкогольних напоїв, автентичності марок акцизного податку на них, телефонуйте та повідомляйте про це за номером чергової частини оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області 0362-692-588.ГУ ДФС у Рівненській області.