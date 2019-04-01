На Буковині викритому СБУ на хабарі податківцю оголошено про підозру

Викритому СБУ на одержанні хабара посадовцю одного зі структурних підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області оголошено про підозру у скоєнні злочину.Оперативники спецслужби встановили, що головний державний ревізор-інспектор управління податків та зборів налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від юридичних та фізичних осіб за не вжиття заходів державного контролю та не перешкоджання їхній господарській діяльності.Правоохоронці затримали посадовця в центрі Чернівців під час отримання семисот доларів США від приватного підприємця за не вжиття заходів правового реагування за фактом виявлених у ході позапланової перевірки порушень податкового і трудового законодавства.У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі вісімдесяти п`яти тисяч гривень.Тривають слідчі дії.Операція із викриття зловмисника проводилася співробітниками Управління СБ України в Чернівецькій області спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.Прес-центр СБ України.