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На Буковині викритому СБУ на хабарі податківцю оголошено про підозру

Чернівецька область 24-кві, 2019, 07:559 prov 0
Викритому СБУ на одержанні хабара посадовцю одного зі структурних підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області оголошено про підозру у скоєнні злочину.
Оперативники спецслужби встановили, що головний державний ревізор-інспектор управління податків та зборів налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від юридичних та фізичних осіб за не вжиття заходів державного контролю та не перешкоджання їхній господарській діяльності.
На Буковині викритому СБУ на хабарі податківцю оголошено про підозру

Правоохоронці затримали посадовця в центрі Чернівців під час отримання семисот доларів США від приватного підприємця за не вжиття заходів правового реагування за фактом виявлених у ході позапланової перевірки порушень податкового і трудового законодавства.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі вісімдесяти п`яти тисяч гривень.
Тривають слідчі дії.
Операція із викриття зловмисника проводилася співробітниками Управління СБ України в Чернівецькій області спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.
Прес-центр СБ України.
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