Рівнян запрошують 8 травня зустріти «Першу хвилину миру»

Сьогодні у Рівному відбудеться вже традиційна акція «Перша хвилина миру» - до Дня пам’яті та примирення.На військовому меморіалі кладовища «Дубенське», о 21.00, розпочнеться патріотичний захід. Просто неба перед рівнянами та гостями міста виступатимуть оркестр та солісти Рівненської філармонії, а також ансамбль «Сопрано» РДГУ. Присутнім розповідатимуть історичні факти Другої світової війни.Акція завершиться символічним запаленням «вогню миру» та запуском в небо 74 кульок-ліхтариків.Цьогоріч подія відбуватиметься вже вп’яте. Акція приурочена до дати підписання акту про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, після чого в Європі запанував мир.Вже 9 травня, у 74-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, о 10.15 до пам’ятного знаку «Загиблим за Україну» (майдан Магдебурзького права) покладуть корзини та квіти.Після того, об 11.00 на військовому меморіалі кладовища «Дубенське», відбудеться мітинг-реквієм «1939-1945. Тих днів у пам'яті не стерти і сьогодні».Загалом упродовж травня у всіх районах та містах Рівненщини пройдуть пам’ятні заходи.Символом цих днів, як завжди, буде «Мак пам’яті».