Внесок жителів Рівненщини на підтримку національної армії - понад 114 мільйонів гривень військового збору

Рівненська область 11-травня, 2019, 17:089 prov 0

Як повідомила заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Надія Друзюк, за січень-квітень 2019 року жителі Рівненщини спрямували на потреби української армії 114,7 мільйонів гривень військового збору.

Посадовець підкреслила, що перерахована до держбюджету сума перевищила минулорічні надходження майже на 23,8 мільйона гривень, або на 26,3 відсотка.

«Коли йдеться про незалежність держави та безпеку кожного з нас, питання високої податкової культури та активної громадянської позиції не потребує особливих аргументів – українська армія повинна мати достатньо коштів для захисту країни. Тож від позиції працедавців, які виконують функцію податкового агента в питанні нарахування і сплати військового збору із зарплати, значною мірою залежить фінансування оборонної галузі», - наголошує заступник начальник ГУ ДФС у Рівненській області Надія Друзюк.

Нагадаємо, військовий збір в Україні справляється понад 4,5 роки. Його ставка складає 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування. Платниками патріотичного збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і іноземні доходи, нерезиденти з доходами, отриманими в Україні, а також податкові агенти.