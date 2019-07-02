Масове отруєння на Здолбунівщині: кількість постраждалих зросла до шести десятків

Зросла кількість постраждалих від отруєння на весіллі в Рівненській області. Станом на сьому ранку 58 осіб госпіталізували після весілля у селищі Мізочі, на Здолбунівщині. З них 13 дітей.Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.Масове отруєння сталося після святкування у кафе «Гурман». Фахівці Рівненського лабораторного центру проводять розслідування. Директор центру Роман Сафонов повідомив, що результати розслідування будуть за кілька днів.За фактом масового отруєння у Мізочі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Відомо, що серед гостей були і мешканці сусідньої Тернопільщини.Так, до Здолбунівської ЦРЛ потрапили 50 осіб, а до Кременецької – 8. У лікарні перебуває і наречений. Поки ж правоохоронці опитують пацієнтів інфекційного відділення Здолбунівської ЦРЛ. Всього в той день кафе відвідали 100 осіб.Між тим, стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Загрози їхньому життю немає.