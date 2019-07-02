Рівне:

Масове отруєння на Здолбунівщині: кількість постраждалих зросла до шести десятків

Рівненська область 17-лип, 2019, 09:569 prov 59
Зросла кількість постраждалих від отруєння на весіллі в Рівненській області. Станом на сьому ранку 58 осіб госпіталізували після весілля у селищі Мізочі, на Здолбунівщині. З них 13 дітей.
Масове отруєння на Здолбунівщині: кількість постраждалих зросла до шести десятків

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Масове отруєння сталося після святкування у кафе «Гурман». Фахівці Рівненського лабораторного центру проводять розслідування. Директор центру Роман Сафонов повідомив, що результати розслідування будуть за кілька днів.
За фактом масового отруєння у Мізочі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Відомо, що серед гостей були і мешканці сусідньої Тернопільщини.
Так, до Здолбунівської ЦРЛ потрапили 50 осіб, а до Кременецької – 8. У лікарні перебуває і наречений. Поки ж правоохоронці опитують пацієнтів інфекційного відділення Здолбунівської ЦРЛ. Всього в той день кафе відвідали 100 осіб.
Між тим, стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Загрози їхньому життю немає.
Похожие новости
Розпочато досудове розслідування за фактом масового отруєння людей в одному ...
Головна » Рівненська область

Розпочато досудове розслідування за фактом масового отруєння людей в одному ...

Масове отруєння дітей на Рівненщині
Головна » Рівненська область

Масове отруєння дітей на Рівненщині

На Рівненщині через отруєння чадним газом госпіталізовані 4 дітей та їхня м ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині через отруєння чадним газом госпіталізовані 4 дітей та їхня м ...

На Рівненщині 4 людини госпіталізовані через отруєння чадним газом
Головна » Рівненська область

На Рівненщині 4 людини госпіталізовані через отруєння чадним газом

На Рівненщині зафіксовано 2 випадки отруєння таблетка
Головна » Рівненська область

На Рівненщині зафіксовано 2 випадки отруєння таблетка

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Липень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Вгору