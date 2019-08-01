Підрозділи аудиту фіскальної служби Рівненщини спрямували до бюджету понад 25 мільйонів гривень

Рівненська область 30-лип, 2019, 16:389 prov 200

У першому півріччі 2019 року році підрозділами аудиту Головного управління ДФС у Рівненській області проведено 623 перевірки суб'єктів господарювання. З них 38 планових документальних перевірок, 122 позапланових та 463 фактичних. До перевірок залучалися підприємства, по яких встановлено ризики несплати податкових зобов'язань, в тому числі ті, які для мінімізації своїх податкових зобов'язань використовують операції з «сумнівними» фірмами-партнерами.

За результатами здійснених контрольно-перевірочних заходів донараховано 31,9 мільйона гривень та зменшено від'ємне значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток майже на 9 мільйонів гривень.

В управлінні аудиту пояснюють, що вони ведуть постійну системну роботу по виявленню порушень у нарахуванні і сплаті податкових зобов’язань з використанням інформаційно-аналітичних автоматизованих систем Державної фіскальної служби. З цією метою постійно поповнюються бази даних про платників та їх господарські операції. Водночас щодо сумлінних платників, які здійснюють прозорий облік своєї господарської діяльності, контрольно-перевірочні заходи у фіскальній службі обмежуються до мінімуму.

Нагадаємо, що з планом-графіком проведення планових документальних перевірок на 2019 рік можна ознайомитись на суб - сайті ДФС України у розділі «Діяльність», підрозділ «Плани та звіти роботи».

ГУ ДФС у Рівненській області.