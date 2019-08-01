Большой футбол возвращается в Россию: в матче за Суперкубок Локомотив обыграл Зенит 3:2

Большой клубный футбол постепенно возвращается в Европу. Первые стадии еврокубков уже завершены, большая часть команд готовится начать свой путь к групповому этапу. А в субботу стартовал новый сезон в России. Перед стартом чемпионата по традиции был разыгран Суперкубок.
На поле сошлись две лучшие команды предыдущего сезона: чемпион – Зенит и обладатель кубка (а по совместительству и серебряный призёр первенства) – Локомотив. Матч получился боевым, лидер игры менялся несколько раз, а потому нейтральным любителям футбола он должен был очень понравиться.
Наверняка понравился он и тем людям, которые сделали правильный прогноз и поставили деньги на победу московской команды. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно прочесть отзывы о бк ПариМатч и порадоваться за наиболее удачливых и расчетливых игроков.
Стоит порадоваться и за нападающего Локомотива Фёдора Смолова. Прошедший чемпионат оказался для него сложным и неоднозначным. От неоднократного победителя гонки бомбардиров ожидали большей результативности. Но стартовавший сезон обещает оказаться успешнее, поскольку форвард сумел отличиться уже на 6 минуте игры. Более того, игроку удалось поставить рекорд скорострельности турнира. Раньше Смолова не забивал никто.
Правда, уйти на перерыв лидером Локомотиву не удалось. Под занавес тайма своё слово сказал иранский нападающий Азмун, сделавший счёт 1:1. А в первые минуты второй половины игры иранец и вовсе вывел Зенит вперёд. Очередной острый момент завершился для нападающего удачным. Спустя ещё некоторое время он мог окончательно решить судьбу встречи, но его выход к воротам остановил Гильерме.
Не приходилось скучать и Лунёву. Этот вратарь неоднократно спасал партнёров от пропущенного мяча, пока на 79 минуте его не переиграл Алексей Миранчук. Ему же удалось установить и окончательный счёт: 3:2.
Попытка финального штурма Зениту не удалась. В последние минуты острее выглядели игроки московской команды. Более того, уже в добавленное время сине-бело-голубые остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку за грубую игру получил Оздоев.
Словом, старт сезона получился ярким, эффектным и результативным. Сумеют ли остальные команды поддержать почин лидеров, станет известно уже в ближайшие выходные, когда пройдёт первый тур чемпионата. Но пока болельщики могут настраиваться на позитив.
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