Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже 19 мільйонів гривень

Рівненська область 27-сер, 2019, 16:509 prov 37

Протягом січня - липня 2019 року платники рентних платежів – надрокористувачі Рівненської області спрямували до зведеного бюджету країни 18,9 млн. грн., в тому числі до державного бюджету перераховано 12,9 млн. грн., до місцевих бюджетів надійшло 6 млн. гривень.

На Рівненщині майже 500 суб’єктів господарювання юридичних осіб зареєстровані платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

З метою забезпечення повного обліку платників рентної плати фахівці фіскальної служби проводять звірки переліків суб’єктів господарювання, яким видано спецдозволи на користування надрами та дозволи на спеціальне водокористування, з переліком платників, які надають до органів ДФС податкові розрахунки.

Якщо протягом шести місяців суб'єкти господарювання не сплачують або платять рентну плату у неповному обсязі, вони можуть бути позбавлені дозволів на спеціальне водокористування та користування надрами для видобування корисних копалин. Так, у 2019 році одному з підприємств Рівненщини анульовано спецдозвіл на користування надрами.

«Звертаємо увагу платників рентної плати за користування надрами, що унікальний природно-ресурсний потенціал Рівненщини при його ефективному використанні є однією з передумов розвитку регіону та підвищенню якості життя наших краян, а тенденція до зростання надходжень рентних платежів сприятиме його збереженню та відновленню»,- наголошує заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Зоя Хоній.

ГУ ДФС у Рівненській області.