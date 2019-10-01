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Податкова міліція Рівненської області з незаконного обігу вилучила партію пального

Рівненська область 13-жов, 2019, 10:309 prov 109
На виконання доручення голови облдержадміністрації В. Коваля співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області проводиться ряд заходів з припинення незаконного обігу паливно-мастильних матеріалів, зокрема незаконною торгівлею пальним та незаконної діяльності підпільних автозаправочних станцій.
Податкова міліція Рівненської області з незаконного обігу вилучила партію пального

Так, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області виявили та припинили незаконну діяльність місцевої АЗС.
В ході проведення операції «Акциз-2019» в одному з міст області було встановлено факт зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів без дозвільних документів.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання вилучено 2 тонни дизельного пального орієнтовною вартістю 60 тис. грн., автозаправне обладнання орієнтовною вартістю майже 100 тис. грн. млн. грн. та транспортний засіб Мерседес Бенз 609, який обладнаний під пересувний автозаправний пункт з якого здійснюється безпосередня реалізація нафтопродуктів орієнтованою вартістю 250 тис. грн.
Щодо правопорушників наразі вирішується питання щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

ГУ ДФС у Рівненській області.
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