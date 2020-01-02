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Концерт Олега Винника Роксолана

Цікаве відео 02-січ, 2020, 15:589 prov 144
Грандіозне шоу світового рівня з високотехнологічним світлом і звуком, ультрасучасним сценічним дизайном.
Подібні концертні шоу до сьогоднішнього дня не реалізовувалися в Україні і підняли планку до категорії світового рівня сценічного і режисерського перформансу. Родзинкою концертної постановки стала трансформуються сцена, вперше заявлена ​​в нашій країні.


Завдяки зміні положення світлових і екранних конструкцій глядач зміг побачити 8 різних сценічних малюнків. Сценографія створювалася режисером Катериною Царик спільно з компанією Alight. Кожен номер супроводжувався світловий драматургією. Для цього були використані 600 динамічних світлових приладів, а світловий і відео дизайн був прописаний і синхронізований зі звуком і всіма динамічними елементами сцени.
Для реалізації масштабного шоу в Палаці Спорту побудували сценічну конструкцію з використанням більше 150 тонн обладнання. Понад три доби зайняв монтаж складного конструктиву. У реалізації всіх інженерних і режисерських інновацій була задіяна технічна група з понад сто кращих в нашій країні професіоналів. У другій частині концерту Олег Винник здивував публіку своїм несподіваним ефектною появою.
Артист ризикував життям, спустившись до глядачів з-під стелі Палацу Спорту на багатотонної підвісний платформі. Лексей Потапенко (Потапом) і Олег Винник подарували слухачам спільний хіт «Найкращий день».
Кульмінаційним і найочікуванішим моментом вечора стала презентація нової композиції артиста «Божевільна Любов».
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