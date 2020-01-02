Торік на Рівненщині всиновили 38 дітей

Рівненська область 10-січ, 2020, 10:419 prov 114

Ще четверо сиріт отримали родини у грудні місяці. Тож рішення про їх усиновлення набере чинності цього року.

Це найбільший показник за останні три роки в області, повідомили в службі у справах дітей Рівненської ОДА.

Сироти потрапили до українських названих батьків. Вони виховуватимуться не лише в рівненських сім’ях, адже всиновлювачі були і з Львівщини, Закарпаття та інших регіонів. Разом з тим, троє дітей будуть виховуватися в іноземних родинах. Одна з них усиновила дитину з інвалідністю.

«Минулого року всиновлювали не лише одиночних дітей. Три родини виявили бажання взяти одразу по два малюки. Це рідні брати та сестри», - розповідає головний спеціаліст служби Тетяна Бурка.

Вікова категорія усиновлених дітей від 1 до 14 років.

Окрім того, 32 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом року влаштували до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та 169 - до опікунів та піклувальників.

Нині в області зареєстрована 1631 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, з яких у сімейних формах перебуває 1572 дитини, що складає понад 96 % від їх загальної кількості.

Як повідомляють у службі, нині в загальній черзі бажаючих всиновити дитину на Рівненщині перебуває 28 всиновлювачів.

Щоб стати батьками для дитини-сироти, родинам треба звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Бажаючих всиновити дитину поставлять на облік, допоможуть знайти малюка та підготувати необхідні документи.

Також, починаючи з цього року, фахівці місцевих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді будуть проводити спеціальні навчання для кандидатів в усиновлювачі.