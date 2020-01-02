Працівниками Поліської митниці виявлено 50 випадків порушення митних правил

Рівненська область 21-січ, 2020, 17:369 prov 98

В Поліській митниці Держмитслужби розповіли про стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

В результаті проведеної роботи у грудні 2019 року митницею до ГУ Національної поліції України направлено 3 повідомлення про протиправні діяння – використання завідомо підроблених документів (частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України).

Митницею протягом грудня 2019 року заведено 50 справ про порушення митних правил, вартість предметів порушення в яких складає загальну суму 2 416 857 гривень.

У 18 справах про - проведено тимчасове вилучення предметів правопорушення, вартість яких склала суму 63 593 гривні.

Посадовими особами Поліської митниці Держмитслужби протягом грудня 2019 року розглянуто 17 справ про порушення митних правил, за результатами розгляду яких на правопорушників накладені стягнення у вигляді штрафів на суму 3 957 864 гривень.

На розгляд до Рівненського міського суду направлено 19 справ про порушення митних правил на суму 873 167 гривень. Рівненським міським судом винесено 19 постанов про накладення адміністративних стягнень: застосовано конфіскацій на суму 76 631 гривень; накладено штрафів на суму 1 099 998 гривень.

























