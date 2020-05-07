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7 преимуществ питья вина

Комерційна 07-май, 2020, 13:179 prov 128
Если после рабочего дня вы любите отдыхать с бокалом любимого вина - не расстраивайтесь. Таким образом, вы заботитесь не только о своем психическом, но и физическом здоровье. Узнайте, сколько преимуществ вы можете получить от употребления вина.
До сих пор вы, вероятно, относились к тому, чтобы выпить бокал вина как маленький отход от вашего повседневного здорового образа жизни. И есть много разумных причин, по которым вы должны (без угрызений совести) пить вино - хотя в умеренности, конечно. Перейдите по ссылке и тут найдете огромный выбор напитков. Пить вино в разумных дозах полезно! Вот 7 из самых интересных преимуществ смотреть в стакан:

1. Поддерживает ваше сердце
Фитохимические вещества, содержащиеся в вине, поддерживают выработку хорошего холестерина, а антиоксиданты защищают слизистую оболочку коронарного русла. Но не волнуйтесь, вам не нужно опустошать всю бутылку за один присест - 1 или 2 лампы в день достаточно, чтобы получить этот эффект.

2. Предотвращает вызванную шумом потерю слуха
Согласно недавним исследованиям, проведенным в больнице Генри Форда в Детройте, ресвератрол, в основном содержащийся в красном вине - органическом соединении, богатом кожурой винограда, может помочь защитить ваш слух от повреждений. Так что давай: включи свой любимый диск громко и расслабься с лампой красного полусладкого.

3. Защищает вашу кожу
И снова целительные ресвератрол луки. Это помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые могут поразить вашу кожу, если их не контролировать. Но просто налей себе бокал вина и помахай им на прощание. Интересный факт: красные вина, полученные в результате сбраживания сока вместе с фруктовой кожурой, содержат больше ресвератрола, чем белые вина.

4. Может предотвратить инсульт
Употребление алкоголя - конечно, в умеренных количествах - может помочь предотвратить образование тромбов и холестерина в артериях. Это в свою очередь снижает риск инсульта. Так что пей, ура!

5. Помогает регулировать уровень сахара в крови
Алкоголь улучшает реакцию организма на инсулин, который регулирует уровень сахара в крови. И когда ваш уровень сахара в крови находится под контролем, ваше тело не накапливает столько глюкозы, сколько жира. Яблочко!

6. Поддерживает производство высококачественной спермы у мужчин
Хорошие новости для детей-заявителей: новое исследование показывает, что употребление от 1 до 3 стаканов вина в неделю может снизить риск нарушения спермы у мужчин. Поэтому обязательно подарите любимое вино на романтический ужин и приступайте к работе!

7. Поддерживает разум
Пить алкоголь в умеренных количествах может предотвратить когнитивные нарушения, потому что это помогает увеличить кровоток в мозге. Кто бы мог подумать правильно?
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