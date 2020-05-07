Митниця розпочала пілотний проект митного оформлення декларацій в автоматичному режимі

Рівненська область 26-май, 2020, 14:329 prov 101

Поліська митниця Держмитслужби повідомляє, що 19 травня Державною митною службою запроваджено пілотний проєкт по виконанню митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі. Проєкт спрямований на спрощення процедури митного оформлення та створення сприятливих умов для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Наразі пілот стосуватиметься трьох митних режимів (експорт, переробка на митній території, реекспорт (після переробки)).

Відтепер для цих режимів тестуватиметься т.зв. автоматичний випуск декларацій. Він передбачає можливість автоматичного оформлення митних декларацій без участі посадових осіб митниць.

Тобто декларації, які відповідатимуть певним критеріям і оцінюватимуться як низькоризикові, направлятимуться системою оформлення в окреме вікно. Якщо у декларації виявляться ризики або спрацьовує система АСАУР, її митне оформлення продовжиться за звичайною процедурою. Якщо ж система не виявить помилок та ризиків, декларація буде оформлена автоматично, про що декларант отримає відповідне повідомлення.

Для реалізації пілоту розроблено спеціальний алгоритм виконання митних формальностей в залежності від видів транспорту, митних режимів та типів митних декларацій.Зауважимо, що для декларантів процедура подачі декларації залишається без змін.



Отримані в ході реалізації проєкту напрацювання дадуть можливість розширити застосування автоматичного оформлення та у майбутньому підключити інші митні режими.

Поліська митниця Держмитслужби.

