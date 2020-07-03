Поставлені Урядом завдання по наповненню державної скарбниці в червні місяці Поліська митниця виконала на майже 111%

Рівненська область 06-июл, 2020, 13:179 prov 109

«В умовах карантинних обмежень та закритих кордонів Поліська митниця Держмитслужби продовжує стабільно наповнювати бюджет країни. Поставлені Урядом завдання по наповненню державної скарбниці в червні місяці митницею виконані на 110,5%, до бюджету надійшло 762 млн.грн. Перевиконання становить 73 млн.грн. Загалом, за перше півріччя до державного бюджету спрямовано майже 4 350 млн.грн. митних платежів. Середньоденні перерахування склали 36,2 млн.грн.», - повідомив начальник Поліської митниці Держмитслужби Сергій ПАНЧУК.

Основними товарами, за рахунок митного оформлення яких забезпечено надходження митних платежів до бюджету: транспортні засоби –1 862 млн.грн., або 43 %; обладнання та устаткування 432 млн.грн., 10%; добрива мінеральні – 356 млн.грн, 8%; обладнання для енергетичної галузі (паливні елементи) – 341 млн.грн., 8%; м’ясна продукція – 210 млн.грн., 5%,; нитки, тканини, пряжа – 74 млн.грн., 2% тощо.

Начальник Поліської митниці Сергій ПАНЧУК подякував сумлінному бізнесу, зусиллями якого в складний для країни час наповнюється бюджет та наголосив, що митні надходження, складають вагому частину бюджету, а це такі необхідні кошти для боротьби з епідемією COVID-19, заробітні плати лікарів, вчителів, пенсії, соціальні програми.

Нагадуємо, що суб‘єкти ЗЕД та громадяни, у разі виникнення запитань, які знаходяться в компетенції Поліської митниці можуть звертатись за наступними телефонами: щодо митного оформлення транспортних засобів та вантажів - (0362) 620468, (0362) 266403; щодо справляння митних платежів (0362) 264593; контролю митної вартості (0362)(2) 5-30-30, класифікації товарів (0362)(2) 5-43-91, походження товарів – (0362) 630861, або за телефоном чергових Поліської митниці (0362) 623537, канцелярії (0362) 269558, а також для написання листів та запитів користуватись електронною адресою Поліської митниці Держмитслужби pl.post@customs.gov.ua.

Крім того повідомляємо, що для зручності громадян та представників бізнесу, що планують перетин кордону Держмитслужба оприлюднила інтерактивну карту, на якій позначені закриті і відкриті пункти пропуску з української сторони. Також на карті зазначені аеропорти, які відновили міжнародне сполучення, відкриті морські порти та залізничні пункти пропуску. Дана інформація постійно оновлюється. Карта знаходиться за посиланням:https://customs.gov.ua/posts/.

Поліська митниця Держмитслужби.

