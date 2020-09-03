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На Рівненщині В ОДНІЙ ІЗ ШКІЛ ОТРУЇЛИСЯ 68 УЧНІВ

Рівненська область 05-сен, 2020, 09:469 prov 444
У Ясногірскькій загальноосвітній школі Рівненської області отруїлися 68 учнів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Повідомлення про отруєння надійшло в поліцію 3 вересня від директора навчального закладу.
«Поліцейські встановили, що на уроки третього вересня не з'явилося 68 учнів з різних класів, а одинадцять з них звернулося до медустанов. Всі діти скаржилися на нудоту і блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили », - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, отруєння могла викликати їжа в їдальні або вода, яку поставляють централізовано в навчальний заклад.
За даним фактом слідчі Сарненського відділу поліції почали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Тривають слідчі дії. Працівники Госпродпотребслужби отримали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції.
За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена ??причина виникнення інфекції.
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