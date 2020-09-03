На Рівненщині В ОДНІЙ ІЗ ШКІЛ ОТРУЇЛИСЯ 68 УЧНІВ

Рівненська область 05-сен, 2020, 09:469 prov 444

У Ясногірскькій загальноосвітній школі Рівненської області отруїлися 68 учнів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про отруєння надійшло в поліцію 3 вересня від директора навчального закладу.

«Поліцейські встановили, що на уроки третього вересня не з'явилося 68 учнів з різних класів, а одинадцять з них звернулося до медустанов. Всі діти скаржилися на нудоту і блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили », - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, отруєння могла викликати їжа в їдальні або вода, яку поставляють централізовано в навчальний заклад.

За даним фактом слідчі Сарненського відділу поліції почали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Тривають слідчі дії. Працівники Госпродпотребслужби отримали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції.

За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена ??причина виникнення інфекції.