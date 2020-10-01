Рівне:

Прокурори попередили розтрату 1,4 млн грн під час державних закупівель

Рівненська область 30-сен, 2020, 12:069 prov 78
Рівненська обласна прокуратура за результатами вивчення стану законності під час здійснення закупівель за бюджетні кошти виявила порушення законодавства при укладенні одним з комунальних підприємств обласного центру договору про закупівлю та скеровано відповідний позов до господарського суду Рівненської області.
Зокрема, встановлено, що вищевказаним комунальним підприємством укладено договір із Товариствами з обмеженою відповідальністю, який передбачав надання послуг щодо виготовлення проектної документації по об’єкту (реконструкції будівель) на суму 1,4 млн грн. При цьому, в порушення Бюджетного кодексу України, вищевказаний договір на виготовлення проектної документації укладено за відсутності бюджетних асигнувань.
Крім того, умови цього договору не відповідали вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки передбачали можливість збільшення ціни, відновлення дії договору після його закінчення та виконання додаткових робіт, не визначених договором.
Рішенням господарського суду Рівненської області позов прокуратури задоволено у повному обсязі.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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