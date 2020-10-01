За втручання прокуратури державі повернуто самовільно зайняту земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн

Рівненська область 06-окт, 2020, 09:429 prov 0

Господарський суд Рівненської області задоволив позов Здолбунівської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Бабинської сільської ради Гощанського району до приватного товариства.

Так, під час перевірки, проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області, виявлено факт самовільного зайняття товариством земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 2,7 га на території Бабинської сільської об’єднаної територіальної громади.

Зокрема, на землі, щодо якої жодні рішення та правочини про її надання в користування не приймалися, товариство здійснювало свою господарську діяльність.

Вказане і слугувало підставою для вжиття заходів представницького характеру щодо захисту інтересів держави в суді. Як наслідок, суд погодився з доводами органів прокуратури та зобов’язав господарське товариство повернути в комунальну власність земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн.



Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.