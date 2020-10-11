На Рівненщині правоохоронці вручили підозру особам, які запропонували мільйон доларів хабаря начальнику одного з департаментів Нацполіції

Група осіб задля здійснення злочинної діяльності спробувала налагодити корупційні зв’язки з керівництвом Національної поліції України та підкупити начальника одного із департаментів відомства. За поновлення на службі в поліції колишнього правоохоронця та призначення його на посаду керівника ГУНП у Рівненській області зловмисники запропонували мільйон доларів неправомірної вигоди.Під час спільних оперативних заходів працівників Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області і Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановлено інформацію про групу мешканців Рівненщини, яка займається незаконним видобутком бурштину. Аби безперешкодно здійснювати подальшу злочинну діяльність, спільники розробили план налагодження корупційних зв’язків серед керівництва Національної поліції України.За цим планом збиралися підкупити посадовця Нацполіції та домовитися про призначення на посаду керівника поліції Рівненської області особи, яка забезпечуватиме невтручання та лояльність правоохоронних органів до протиправної діяльності «чорних» копачів. Кандидатом на вищезазначену посаду мав стати один з учасників злочинної змови – колишній правоохоронець.За зібраними матеріалами Головним слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Одночасно від начальника одного з департаментів Нацполіції надійшов рапорт про отримання інформації щодо осіб, які вишукують можливість особистої зустрічі з намірами подальшого надання неправомірної вигоди.45-річний «претендент» разом зі своїм 54-річним спільником знайшли можливість зустрітися з посадовцем Національної поліції України. У розмові з ним висловили пропозицію надання мільйона доларів США «винагороди» за поновлення на службі колишнього правоохоронця та подальше призначення його на посаду керівника обласної поліції.29 жовтня 2020 року спільними діями працівників Національної поліції України та Служби безпеки України, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України, проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників злочинної змови. Слідчі Нацполіції вручили фігурантам підозри та клопотання про явку до суду 30 жовтня для обрання запобіжного заходу.За спробу підкупу службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій із використанням свого службового становища, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.Департамент внутрішньої безпекиНаціональної поліції України.