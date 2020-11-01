«єМалятко» онлайн. Як зареєструвати новонародженого без бюрократії?

Порядок оформлення

Переваги для батьків та держави

З початку року в Україні працює сервіс «єМалятко», який об’єднує послуги, пов’язані з народженням дитини. Досі він був доступний тільки у пологових будинках, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та відділах Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Уже з жовтня молоді батьки можуть зареєструвати дитину та оформити свідоцтво про її народження онлайн. Про деталі та переваги цифрової послуги розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.Як і раніше, «єМалятко» об’єднує дев’ять державних послуг. Дві з них обов’язкові: державна реєстрація народження та визначення походження дитини, тобто інформація про батьків малюка. Решта послуг доступні на вибір. Так, онлайн можна оформити допомогу при народженні дитини, зареєструвати місце проживання, визначити належність до громадянства України, присвоїти дитині номер платника податків, внести інформацію про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру та до Реєстру пацієнтів, а також призначити допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.У Мінцифри наголошують, оскільки реєстрація народження є базовою послугою, цифровим сервісом можуть скористатися лише ті батьки, які ще не отримали паперового свідоцтва про народження дитини.Аби скористатися послугою «єМалятко» онлайн, батькам потрібно мати електронний медичний висновок про народження дитини. Раніше його видавали тільки у паперовому вигляді, тепер батькам має приходити SMS-код. У Мінцифри кажуть, що саме зашифрований медичний висновок про народження дитини зробив можливим перенесення «єМалятко» в онлайн.Також батькам треба мати цифровий підпис. Далі справа за малим: потрібно зареєструватись на порталі «Дія», заповнити онлайн-заяву, відмітити додаткові послуги, поставити електронний підпис і чекати на лист, який сповістить про оформлення послуг. Коли свідоцтво про народження буде готове, його можна буде забрати у відділі ДРАЦС. Уже незабаром доставку документа можна буде оформити додому поштою.Оскільки лише частина пологових у країні встигла перейти на електронні медичні висновки, підключення до послуги відбувається поступово. Наразі скористатись «єМалятком» онлайн можна у 139 населених пунктах у 15 областях: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, а також у місті Київ. У Мінцифри обіцяють, що вже до кінця 2020 року послугу запустять по всій Україні.Головна перевага переходу «єМалятко» в онлайн – це економія часу та сил молодих батьків. У Мінцифри підрахували, що раніше для отримання послуг, пов’язаних із народження дитини, потрібно було здійснити 11 візитів до державних установ та зібрати 37 різних документів. Зараз заповнення онлайн-заяви займає 15-20 хвилин.«Тільки подумайте: раніше треба було обійти з десяток установ, щоб зібрати понад 30 документів. В середньому на це йшло 10 днів. Враховуючи, що в Україні щорічно народжується близько 350 тисяч дітей, тільки медичних довідок, копій документів кілька мільйонів. Зараз же можна заповнити самостійно одну заяву на порталі «Дія» і отримати всі базові послуги при народженні дитини», – тішиться міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.За словами першого заступника міністра Олексія Вискуба, цифровізація «єМалятка» не тільки додала зручності батькам, а й стала стимулом для проведення цілої реформи всередині eHealth. На додачу до електронної довідки про народження дитини Мінцифри разом із МОЗ планують до кінця року перевести в електронний вигляд лікарняні і листки непрацездатності. У майбутньому, за словами Вискуба, всі медичні довідки будуть замінені на електронний медичний висновок-запис у системі e-Health.Про важливе значення кожної електронної послуги для побудови «держави в смартфоні» каже Президент Володимир Зеленський. Так, під час участі в «Дія. Саміт» він зазначив, що ще рік тому мало хто вірив у ідею цифрових державних послуг, а сьогодні це вже реальність.«Тоді багато хто крутив пальцем біля скроні, казав, що все це неможливо. Та вже за рік у Apple Store та Google Play громадяни України змогли завантажувати мобільний додаток «Дія», отримувати дозволи в електронному кабінеті забудовника, не відходячи від комп’ютера реєструвати ФОП за 15 хвилин. Тобто, відкривати власну справу швидше, ніж у більшості країн світу. Користуватися сервісом «єМалятко» і отримувати послуги за однією заявою в пологовому будинку або онлайн», – наголосив глава держави.Експерти погоджуються, що за останній рік Україна і справді дуже просунулась у цифровій трансформації, а пандемія коронавірусу тільки підвищила попит на онлайн- послуги. Тож в українських батьків дуже вчасно з'явилася можливість безпечно зареєструвати своїх дітей без черг та довідок. Якщо все йтиме за планом, з наступного року українці взагалі зможуть забути про паперові документи.