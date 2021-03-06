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На Рівненщині нагородили переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Рівненська область 11-мар, 2021, 13:109 prov 105
Вчора,10 березня, у Рівненському академічному обласному театрі ляльок відбулось вшанування переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості.
Нагороду отримали 20 учнів у чотирьох номінаціях: «Література», «Історія України і державотворення», «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво».


Привітав та вручив їм відзнаки перший заступник голови ОДА Сергій Подолін. «Обдарована молодь формує інтелектуальний потенціал суспільства, тому таланти підростаючого покоління потрібно розвивати», - зазначив Сергій Подолін.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості на Рівненщині проводиться вже двадцятий рік поспіль та присвячений Шевченківським дням, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!».
Метою конкурсу є активізація виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді та збереження і розвиток інтелектуального потенціалу України, а також державна підтримка талановитої молоді та творчої праці вчителів.
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