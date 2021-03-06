Рівне:

Преміювала сама себе - директорку НВК притягнуто до відповідальності

Рівненська область 11-мар, 2021, 13:119 prov 96
За участі прокурора Сарненської місцевої прокуратури, судом,  за результатами розгляду 18 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені частинами 1, 2 статті 172-7 КУпАП, притягнуто до адміністративної відповідальності керівницю одного з навчальних закладів Сарненського району.
В ході розгляду протоколів з’ясовано, що директорка загальноосвітнього навчального закладу, в порушення вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, а також, перебуваючи в умовах такого конфлікту інтересів, видала 9 наказів про своє преміювання та  встановлення надбавок за складність та напруженість у роботі. Загалом жінка неправомірно отримала понад 47 000 гривень.
В ході судового розгляду протоколів посадовиця визнала свою провину та повідомила суду, що добровільно відшкодувала завдані збитки.
Постановою суду директорку визнано винною у вчиненні зазначених правопорушень та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень, що становить двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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