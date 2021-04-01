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Сьогодні очікуються опади по усій Україні

Головна 15-апр, 2021, 09:589 swet 0

Сьогодні, 15-го квітня, на всій території України очікуються опади у вигляді дощу, а на південному заході – дощу з мокрим снігом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря вдень на заході +5+8°C, на півночі, в центрі та на сході +13+17°C, на півдні +10+15°C. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Вночі з 15-го на 16-те квітня синоптики прогнозують +4+6°C і дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Дощова погода триматиметься в Україні до кінця тижня з денними температурами на рівні +12+14°C і нічними +4+6°C.
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