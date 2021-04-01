Вимоги до отримувачів субсидій знову посилюються. Головні зміни

Актуально 26-апр, 2021, 08:579 prov 0

В Україні закінчився опалювальний сезон, а разом із ним дія субсидій на цей період. З 1 травня стартує перепризначення грошової допомоги, і Кабмін вже визначився із новими правилами. Субсидії планують зробити більш адресними, а тому перевірятимуть охочих отримати допомогу ще ретельніше. Деталі дізнавався Центр громадського моніторингу та контролю.

Ще більше правил

Кабінет міністрів 14 квітня ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Згідно з новими правилами, тепер при призначенні виплат враховуватимуть доходи від депозитів та дивіденди від цінних паперів. Звертатимуть увагу на дорогі одноразові покупки, придбання іноземної валюти, дорогоцінних металів, наявність депозитів, а також на поїздки за кордон. Крім того, уряд скасував комісії, які приймали рішення щодо нарахування субсидій в окремих випадках.

Разом із новими правилами для отримання субсидії повинні бути виконані і попередні вимоги: площа квартири – не більше 130 кв. метрів, будинку – не більше 230 кв. метрів, автомобіль, випущений не менш ніж 5 років тому. Також родина не повинна мати заборгованість з оплати комунальних послуг у понад 3 місяці.

Перелік нових вимог вже викликав в експертів низку питань. Наприклад, чи буде наявність доходів від депозитів та дивідендів автоматичним приводом для відмови в субсидії, чи їх просто братимуть до уваги при обрахуванні загального рівня доходів? Якими будуть межі купівлі іноземної валюти та чи враховуватимуть мету поїздок за кордон?

Утім, у повідомленнях уряду про конкретні параметри обмежень не йдеться. Поки постанова визначає головні напрямки посилених перевірок отримувачів субсидій. Чіткі механізми ще будуть напрацьовуватись Міністерствами фінансів та соціальної політики.

Так само питання залишаються до рішення про скасування комісій при місцевих органах влади. Їхня робота полягала в тому, щоб допомогти людям в екстремальних випадках, зокрема, у разі втрати майна, неочікуваної хвороби або появи боргів. В уряді наполягають, що комісії скасували, бо вони часто порушували критерії видачі субсидій.

«Ми проаналізували, які саме рішення приймають комісії. В основному це два аспекти: перше – надання субсидії на понаднормову площу, тобто, якщо ми говоримо про те, що сім’я проживає у приміщенні, яке більше за соціально встановлений норматив, в такому випадку це майже половина комісійних справ. Якщо ми приймаємо ці рішення автоматично, то навіщо нам в принципі комісія? Тепер ці рішення будуть приймати безпосередньо органи соціального захисту населення без потреби розгляду на комісії», – запевняє заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Аргументи «за» і «проти» посилення вимог

Урядовці наполягають, що посилення вимог до отримувачів субсидій виправдане. Адже результати верифікації показали, що сьогодні не всі одержувачі субсидій насправді їх потребують. За словами заступника міністра, є приклади, коли люди, оформивши субсидію, через декілька тижнів купували валюту більш ніж на мільйон гривень.

«Ми не говоримо про те, що це масовий характер. Це окремі відсотки, можливо, десяті частки відсотків. Але якщо ми говоримо про те, що субсидії це адресна допомога, то держава має правильно регулювати її надання і забезпечити її потрапляння саме тим, хто цього потребує, а не здійснює покупки одноразово на 50 тисяч і більше, а от комунальні послуги оплатити цим людям складно», – уточнює Музиченко.

У міністерстві вважають, що через жорсткіші умови держава зможе заощадити кілька мільярдів гривень на рік і зробити субсидії більш адресними.

Незалежні експерти по-різному оцінюють рішення Кабміну. З одного боку, українці і справді часом вдаються до фальсифікацій.За різними оцінками, до 30% отримувачів вказують офіційні доходи, що відрізняються від фактичних. З іншого боку, посилення вимог може вдарити не стільки по заможних українцях, які маніпулюють даними, скільки по тих, хто справді потребує допомоги держави.

Зараз житлові субсидії в країні отримують приблизно 3 мільйони українців. Навіть якщо під обмеження потрапить 1%, йдеться щонайменше про позбавлення допомоги до 30 тисяч родин.

«Щоразу вимоги для отримання субсидій стають все жорсткішими і складнішими. Тобто все робиться для того, аби тих, хто отримує субсидії, було менше. Є офіційна статистика: якщо станом на грудень 2017 року майже 7 мільйонів українських домогосподарств мали субсидії, то цього року їх поменшало до 3 мільйонів», – зауважує експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

Поки українці обговорюють нові правила і чекають на пояснення від уряду. Як саме відбуватиметься перевірка і чи побільшає відмов у субсидіях, буде зрозуміло вже найближчим часом.



Оксана Коваль,

медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.