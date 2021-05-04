У Рівному затримали чоловіка, який вимагав понад $6 тисяч

Рівненська область / Кримінал 19-май, 2021, 07:479 prov 187

32-річний житель обласного центру протягом трьох місяців вимагав грошові кошти у 38-річного сарненчанина та погрожував насильством.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Рівненської області.

Як пояснив він згодом поліцейським, надав товар для реалізації, однак після продажу коштів так і не отримав. Тож таким чином він хотів повернути «борг».

Під час проведення оперативних заходів було задокументовано факт одержання коштів.

Крім того, під час огляду особистих речей поліцейські виявили та вилучили у нього п’ять тисяч доларів США.

Слідчі затримали вимагача у порядку статті 208 КПК України та повідомили підозру у скоєнні злочину.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.