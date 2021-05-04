Рівне:

У Рівному затримали чоловіка, який вимагав понад $6 тисяч

Рівненська область / Кримінал 19-май, 2021, 07:479 prov 187
32-річний житель обласного центру протягом трьох місяців вимагав грошові кошти у 38-річного сарненчанина та погрожував насильством.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Рівненської області.
Як пояснив він згодом поліцейським, надав товар для реалізації, однак після продажу коштів так і не отримав. Тож таким чином він хотів повернути «борг».
Під час проведення оперативних заходів було задокументовано факт одержання коштів.
Крім того, під час огляду особистих речей поліцейські виявили та вилучили у нього п’ять тисяч доларів США.
Слідчі затримали вимагача у порядку статті 208 КПК України та повідомили підозру у скоєнні злочину.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
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