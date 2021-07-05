Професора кафедри затримано «на гарячому»

Рівненською обласною прокуратурою, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Оперативний супровід кримінального провадження проводиться працівниками управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України.Так, 14 липня 2021 року під час отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, затримано «на гарячому» кандидата педагогічних наук, професора кафедри одного із вищих навчальних закладів міста.В ході досудового розслідування встановлено, що 57-річний чоловік вимагав грошові кошти в розмірі 33 тис. грн. за сприяння у вступі до навчального закладу. Під час отримання неправомірної вигоди його спіймали та вилучили предмет неправомірної вигоди.Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування проводиться слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та перебуває на контролі керівництва Рівненської обласної прокуратури.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.