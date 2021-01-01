Чому кіт показує язика?

КОЛИ ВИСУНУТИЙ ЯЗИЧОК У КІШКИ - НОРМА Ветеринари назвуть безліч патологій, при яких кішка показує язика. Однак мова не обов`язково йде про хвороби. Не варто панікувати завчасно, помітивши дивина в поведінці свого вихованця. Існує маса ситуацій, при яких висунутий язик у кішки - норма. Серед найпоширеніших наступні: Тварина максимально розслаблено. Як правило, це буває під час сну. Мова, як і будь-який м`язовий орган, теж повинен відпочивати. Адже на ньому і так безліч функцій, які його стомлюють. Під час розслаблення мову кішки стає трохи довше, ніж в напруженому стані. Ось і висовується з рота. Така особливість властива тільки домашнім вихованцям. Кішки, що живуть в дикій природі, не можуть собі дозволити розслабитися ні на секунду. Вони напружені навіть уві сні, і мова завжди тримають за зубами. Кішки висувають язика через спеку. У вихованця порушився теплообмін. Потрібно терміново дати йому попити і перенести в прохолодне місце, якщо кішка знаходиться на сонці. Не зробивши цього, можна довести тварина до теплового удару. Неправильний прикус - ще одна поширена причина того, що кішка показує язика. Винне аномальне будова щелепи, при якому вона коротше, ніж потрібно, орган просто не поміщається в роті. Неправильний прикус часто зустрічається у штучно виведених елітних порід. Іноді це стає справжнім потрясінням для власників кішки, які мріють про світову славу для своєї улюблениці. Адже при подібному дефекті тварина, будь воно хоч королівської крові, брати участь у виставках та інших престижних заходах не зможе. Ще одна причина - елементарна забудькуватість. Кішка іноді просто відволікається. Періодично забуває заховати мову і після гігієнічних процедур. Так трапляється, наприклад, коли вона вмивалася, а власник її окликнув. Кот обернувся, а язичок заховати не встиг. Як результат - мімішное фото готове. Як відомо, кішки дуже розумні і кмітливі тварини. Багато з них добре навчаються, і підопічні Куклачова - тому приклад. Так ось, деякі котики, висунувши пару раз мова мимоволі і помітивши, що господар був у захваті, можуть робити це потім спеціально, щоб привернути до себе дорогоцінну увагу власника та інших людей. Звичайно, це досить рідкісна причина того, що кішка показує вам мову. Так роблять лише самі пихаті (ну або які відчувають гострий дефіцит уваги) або надмірно розумні особини.