ЛИШ БИ ТИ ВЕРНУВСЬ ЖИВИМ ДОДОМУ...

Біля двору одинока вишня

Сумовито загляда в вікно.

Як же так, мій любий сину, вийшло,

Що тебе не бачила давно?

Що без тебе внуки підростають,

Вже у школу підуть восени.

Кожен день у матері питають:

- Чи прийшов наш тато із війни?

Як же так, що мери й депутати

Своїм дітям " джипи" роздають,

А твої, синочку мій, хлоп'ята

Вісточки від тебе з фронту ждуть?..

Їм не треба золотих хоромів,

Та й не в тому, мабуть, щастя суть...

Лиш би ти вернувсь живим додому

І до серця зміг їх пригорнуть.

Ольга Боротюк,

28.01.2022







