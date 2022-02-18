“179 000 грн за місяць”: стало відомо, скільки насправді заробляють помічники Третяка

Стали відомі дані про нарахування заробітної плати заступникам Третяка у 2021 році.
Детальніше про це розповідає Час-Дій.
У мера Рівного Олександра Третяка є шість заступників з різних напрямків. У міській раді надали дані про нарахування заробітної плати заступникам. Про це пише rivne24.
Список заступників та їх заробітних плат
Олександр Миронюк, заступник у сфері будівництва та архітектури, працює з червня 2021 і встиг заробити 492 тис. 806 грн, найбільше він отримав у листопаді — 179 тис. 732 грн.
Заступник з питань охорони здоров‘я та соціального захисту Юрій Поліщук, отримав найбільшу заробітну плату у грудні — 124 тис. 664 грн, а за рік роботи — 678 тис. 868 грн.
Заступник з економічних питань Ігор Кречкевич, заробив найбільше у вересні — 109 тис. 569 грн, за рік — 665 тис. 276 грн.
Заступниця Марина Кузьмічова, яка займається гуманітарними питаннями, найбільшу заробітну плату отримала за липень у розмірі 105 тис. 161 грн, а загалом за 2021 рік — 632 тис. 872 грн.
Заступник з питань житлово-комунального господарства Артем Ганущак отримав заробітну плату за січень у розмірі 42 тис. 842 грн, з яких 20 тис. 178 грн становить премія.
Новопризначеному заступнику з питань цифровізації Євгену Іванішину нарахували 13 тис. 500 грн. Нещодавно йому встановили надбавку розміром у 50% посадового окладу.
Нагадаємо, міський голова Рівного у 2021 році отримував у 2 рази вищу зарплату ніж президент України Володимир Зеленський.