Рівне:

Громади гуртуються, щоб підсилити гуманітарний тил

Рівненська область / Новини регіону 25-мар, 2022, 18:459 prov 12
Місцева Асоціація ОМС "ОТГ Рівненщини" спільно з очільниками територіальних громад допомагають постраждалим від війни.
Разом із представниками Зарічненської, Великоомелянської, Білокриницької, Корнинської, Корецької, Боремельської та Великомежиріцької громад Рівненщини було зібрано та відправлено кілька тонн допомоги на Миколаївщину. Про це повідомляє пресслужба РОВА.
Овочі, крупи, консервація, сало, вода, дитяче харчування, засоби гігієни, ліки - такі необхідні пакунки тепер мають мешканці, які цього потребують.

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