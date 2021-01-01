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У Тернопільській області понад пів сотні автомобілів відправили на арештмайданчик

Війна з московитами / Новини регіону / Тернопільська область 28-мар, 2022, 08:569 prov 18
У Тернопільській 54 автомобілі вилучили у водіїв за порушення ПДР і направили на арештмайданчик.
Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Транспортні засоби вилучали за:
  • керування транспортним засобом без відповідних документів — 4 автівки;
  • порушення ПДР, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду — 2 автівки;
  • за суттєве перешкоджання руху транспорту — 5 автомобілів;
  • за керування транспортним засобом  в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння — 41 автомобіль.
Крім того, інспектори Тернопільської області виявили два транспортних засоби, які перебувають в розшуку.
Дд речі, з введенням воєнного стану в країні, який запровадили 24 лютого 2022-го, у багатьох регіонах країни, зокрема на Рівненщині, у п'яних водіїв почали вилучати авомобілі, які передають на потреби армії.
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