У Тернопільській області понад пів сотні автомобілів відправили на арештмайданчик

Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Транспортні засоби вилучали за:
- керування транспортним засобом без відповідних документів — 4 автівки;
- порушення ПДР, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду — 2 автівки;
- за суттєве перешкоджання руху транспорту — 5 автомобілів;
- за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння — 41 автомобіль.
Дд речі, з введенням воєнного стану в країні, який запровадили 24 лютого 2022-го, у багатьох регіонах країни, зокрема на Рівненщині, у п'яних водіїв почали вилучати авомобілі, які передають на потреби армії.