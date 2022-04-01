Корецькі рятувальники деблокували травмованого пасажира та загиблого водія з понівеченого авта

У Рівненському районі корецькі рятувальники деблокували травмованого пасажира та загиблого водія з понівеченого внаслідок ДТП легкового автомобіля. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.
Вчора о 08:24 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Іванівка
Великомежирецької ТГ Рівненського району.
На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Корець.
Прибувши на місце ДТП, рятувальники побачили в кюветі автомобіль марки BMW, що в'їхав у дерево.
В автомобілі перебували заблоковані двоє чоловіків. Водій, 1976 року народження, загинув на місці, а пасажир, 1995 року народження, був травмований. Ще до приїзду рятувальників третього пасажира, що був у машині дістали інші громадяни.
За допомогою спеціального обладнання бійці ДСНС оперативно деблокували травмованого пасажира та передали його працівникам швидкої медичної допомоги, потому деблокували мертвого водія. Також, щоб запобігти можливому загоранню, в автомобілі було відєднано клеми акумуляторних батарей.
Наразі усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції. Стан пасажирів, що отримали травми оцініють медики.
До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.