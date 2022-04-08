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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04

Війна з московитами 08-апр, 2022, 11:249 prov 0
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно становлять:
  • особового складу - близько 19 000 осіб,
  • танків ? 700,
  • бойових броньованих машин ? 1891,
  • артилерійських систем – 333,
  • РСЗВ - 108,
  • засобів ППО - 55,
  • літакі – 150,
  • гелікоптерів – 135,
  • автомобільної техніки - 1361,
  • кораблів/катерів - 7,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
  • спеціальної техніки - 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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