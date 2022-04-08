- особового складу - близько 19 000 осіб,
- танків ? 700,
- бойових броньованих машин ? 1891,
- артилерійських систем – 333,
- РСЗВ - 108,
- засобів ППО - 55,
- літакі – 150,
- гелікоптерів – 135,
- автомобільної техніки - 1361,
- кораблів/катерів - 7,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
- спеціальної техніки - 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно становлять: