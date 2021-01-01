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Безвісти зниклого військовослужбовця виявили в річці без ознак життя

Рівненська область / Новини регіону 13-апр, 2022, 10:329 prov 4
Тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. За зовнішніми оглядом ознак насильницької смерті не виявили.
Нагадаємо, про зникнення чоловіка 46-річна жителька Квасилова повідомила до поліції ще 18 січня:  з її слів  уранці він поїхав у Рівне на службу, а потім перестав виходити на зв'язок.
Учора, 12 квітня, близько 10:30 жителі села Олександрія Рівненського району у річці Горинь виявили тіло невідомого чоловіка. Загиблим виявився військовослужбовець.
Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.
 
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