Безвісти зниклого військовослужбовця виявили в річці без ознак життя

Рівненська область / Новини регіону 13-апр, 2022, 10:329 prov 4

Тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. За зовнішніми оглядом ознак насильницької смерті не виявили.

Нагадаємо, про зникнення чоловіка 46-річна жителька Квасилова повідомила до поліції ще 18 січня: з її слів уранці він поїхав у Рівне на службу, а потім перестав виходити на зв'язок.

Учора, 12 квітня, близько 10:30 жителі села Олександрія Рівненського району у річці Горинь виявили тіло невідомого чоловіка. Загиблим виявився військовослужбовець.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області.

