Оперативна інформація станом на 06.00 15.04.2022 щодо російського вторгненн

Розпочалася п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави.Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.