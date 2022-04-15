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Оперативна інформація станом на 06.00 15.04.2022 щодо російського вторгненн

Війна з московитами 15-апр, 2022, 06:449 prov 34
Розпочалася п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави.
Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.
На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.
На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.
На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.
Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.
Разом переможемо! Слава Україні!
Генеральний штаб ЗСУ.
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