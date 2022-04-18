Головні культурно-мистецькі заходи Рівненської громади з 18 по 24 квітня

Культура - зброя! І вона не мовчить!Тримайте під рукою графік культурно-мистецьких заходів, занять і майстер-класів наших закладів культури, щоб не пропустити найцікавішого!18-24.04 2022 року18.04- День пам’яток історії та культури21.04 - відкриття виставки "Писанковий сад" ( Майдан Незалежності)24.04 – Пасха (Великдень)

Комунальний заклад «Рівненський міський Палац культури»

(м.Рівне, вул.Гагаріна, 6)

18 квітня – Майстер-клас з класичного танцю для дітей від 5 до 10 років в зразковому аматорському ансамблі класичного танцю «Флеш» (танц.клас 4) Поч. 14:00. Вікторія Легка 098-12-35-192

18 квітня, 20 квітня – «Нумо козаченьки» – майстер-клас з національних видів спорту Рукопашу-гопак, фехтування на шаблях, бій на палках хрест навхрест, техніка самооборони, ударна техніка руками та ногами по системі козацьких єдиноборств для дітей віком від 6 до 13 років від зразкового аматорського театру козацьких єдиноборств «Роксоланія». Поч.16.00 год. Марчук Сергій тел. 066-415-90-74

19 квітня – Майстер-клас з брейк-дансу для дітей від 8 до 12 років від зразкового аматорського ансамблю сучасного танцю «Why not» (танц.клас 14) Поч. 17:00 год. Клименко Ярослав тел. 097-655-75-77)

20 квітня – Ознайомчий урок з акробатики та жонглювання в зразковій студії естрадно-циркового мистецтва «Eridan» (глядацька зала) Поч. 17:00 год. Христина Побережна 067-198-85-68

Комунальний заклад «Міський Будинок культури»

(м.Рівне, вул.Соборна, 3Д)

18 квітня - "Фітнес - терапія" (заняття для дорослих) Поч. 17:00 год. Проводять Жемчугова Є.Б моб.тел 0680513663, Кірія Н.Г, Жемчугова-Копилова О.

19 квітня - "Танцювла. Танцюю. Танцюватиму" (класичний тренаж для усіх бажаючих) Поч. 17:00 год. Проводять Жемчугова Є.Б моб.тел 0680513663, Кірія Н.Г, Жемчугова-Копилова О.І

20 квітня - Патріотичний майстер-клас з виготовлення "Ангела-охоронця" воїну-захиснику України. Поч.15:00. Організатор студія декоративно-ужиткового мистецтва МБК. Анна Крилошанська (моб.тел. 0673055414) an2kryla@ukr.net

21 квітня - "Фітнес - терапія" (заняття для дорослих) Поч. 17:00 год. Проводять Жемчугова Є.Б моб.тел 0680513663, Кірія Н.Г, Жемчугова-Копилова О.І

Комунальний заклад «Рівненська дитяча музична школа №2»

(м.Рівне, вул.Островського, 13 а)

21-24 квітня - VI International internet-competition of art «Musical Sonth Palmyra» Ukraine-Moldova, Зразковий дитячий хор «Кредо». Тетяна Мись тел.

067-725-64-34

Центральна бібліотечна система м. Рівне

18 квітня – віртуальна подорож «Об’єкти культурної спадщини» (до Міжнародного дня пам’ятників і історичних місць) (на facebook сторінці Центральної міської бібліотеки ім.В.Г.Короленка https://www.facebook.com/groups/1679189279002139).

18 квітня – виставка малюнків «З любов’ю до України» (Бібліотека-філія № 5; вул. Тиннівська, 63). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

19 квітня – каністерапія «Читання з собакою в бібліотеці» (Бібліотека-філія № 2; вул. Залізнична, 6). Поч. о 16.00 год.

19 квітня – майстер-клас в техніці орігамі «Веселі саморобки» (Бібліотека-філія смт. Квасилів; смт. Квасилів; вул. Б. Хмельницького, 2). Протягом дня.

Світле Христове Воскресіння. Великдень

19 квітня – виставка-інсталяція «Світле свято Великодня» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка; вул. Київська, 44). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

19 квітня – віртуальна писанка «Свято Пасхи йде до хати» (на facebook сторінці Центральної міської бібліотеки ім.В.Г.Короленка https://www.facebook.com/groups/1679189279002139).

19 квітня – конкурс-виставка пасхальних рушників та серветок «Господиня гарна я, господиня вправна» (Бібліотека-філія № 2; вул. Залізнична, 6). (Згідно графіку роботи бібліотеки). Протягом дня.

19 квітня – виставка інсталяція «Славимо Великдень» (Бібліотека-філія № 9; вул. С. Бандери, 9-а). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

19 квітня – виставка-інсталяція «Великдень іде – надію в душу несе» (Бібліотека-філія № 10, читальний зал; вул. Гагаріна, 67). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

19 квітня – народознавчі посиденьки «Великодня радість» (Центральна дитяча бібліотека; вул. Гагаріна, 67). Поч. о 15.00 год.

20 квітня – майстерня творчості «Писанкове диво» (Бібліотека-філія № 2; вул. Залізнична, 6). Протягом дня.

20 квітня – виставка-інсталяція «Великдень на Україні» (Бібліотека-філія № 3; вул. Соборна, 416). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

20 квітня – майстер-клас «Розмалюю писанку» (Бібліотека-філія № 5; вул. Тиннівська, 63). Протягом дня.

20 квітня – народознавча виставка «Недалечко червоне яєчко» (Бібліотека-філія № 6; вул. В. Чорновола, 101-е). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

20 квітня – Великодній калейдоскоп «Славимо Великдень» (на facebook сторінці Бібліотеки-філії № 7 https://www.facebook.com/groups/1030354430471085).

21 квітня – експрес повідомлення «Історія виникнення Великодня» (на facebook сторінці Бібліотеки-філії № 2 https://www.facebook.com/groups/516444909255757).

21 квітня – виставка-вернісаж «Великодні дзвони» (Центральна дитяча бібліотека; вул. Гагаріна, 67). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

До 85-річчя від дня народження Володимира Рутківського, українського поета, прозаїка, дитячого письменника

18 квітня – виставка одного автора «Вірю не стільки в себе, як в своїх героїв» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка; вул. Київська, 44). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

18 квітня – віртуальний огляд книг «Закоханий в дитинство» (на facebook сторінці Бібліотеки-філії №9 https://www.facebook.com/groups/1677819829172440).

18 квітня – книжкова розкладка «Вірний Джура української літератури» (Центральна дитяча бібліотека; вул. Гагаріна, 67). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

Всесвітній день Матері-Землі

20 квітня – еко-репортаж «Обіймемо Землю красою і любов'ю» (Бібліотека-філія № 10, читальний зал; вул. Гагаріна, 67). Протягом дня.

21 квітня – еко-гра «Бережемо Землю, бо вона є Мати» (Бібліотека-філія № 2; вул. Залізнична, 6). Поч. о 15.00 год.

22 квітня – он-лайн кросворд «В долонях всесвіту – Земля» (на facebook сторінці Бібліотеки-філії №9

https://www.facebook.com/groups/1677819829172440).

22 квітня – цікаве читання від УІК (Український інститут книги) «100 фактів про планету Земля» (на facebook сторінці Центральної дитячої бібліотеки https://www.facebook.com/groups/1756317757931347).

До Всесвітнього дня книги та авторського права

21 квітня – бібліо-кав’ярня «Книги – це мудрість століть» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка; вул. Київська, 44). Протягом дня.

21 квітня – виставка книг «І книги святкують свої ювілеї» (Бібліотека-філія № 9; вул. С. Бандери, 9-а). (Згідно графіку роботи бібліотеки).

22 квітня – відео-мандрівка «Найвеличніший винахід людства» (Бібліотека-філія № 9; вул. С. Бандери, 9-а). Протягом дня.







Міська бібліотека мікрорайону «Ювілейний»

(м.Рівне, вул.Корольова, 4)

18 квітня - кросворд «Явища природи». Абонемент згідно графіку роботи бібліотеки.

19 квітня - виставка екологічний роздум «Земля - наш спільний дім» (22.04. – Всесвітній день Матері - Землі). Абонемент, згідно графіку роботи бібліотеки.

20 квітня - виставка-інсталяція «Сяйво Великодньої писанки»

Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення (м.Рівне, вул.Київська, 110)

За дотримання заходів безпеки:

- працює в режимі попереднього запису (не більше 30 осіб на вказаний час) за тел.: 098 354 53 99;

- години відвідувань: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00

Вартість квитків: дорослий - 80 грн.; дитячий - 50 грн. (працює екзотаріум).

Усі відвідувачі повинні беззаперечно виконувати вказівки працівників зоопарку та в разі сигналу «повітряна тривога» негайно пройти до укриття.

Кожного понеділка для вимушено переміщених осіб запроваджується безкоштовне відвідування зоопарку один раз на тиждень, за попереднім записом (за наявністю відповідного документу).

Парк історичної реконструкції «Оствиця»

(м.Рівне, вул.Марусі Чурай)

Щовівторка та щоп’ятниці - групові екскурсії.

Початок о 13:00 год.

Телефон для довідок та попереднього запису: 0682782602 (Юрій Ойцюсь).