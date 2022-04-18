У Вараському районі у двох ДТП травмувалися водії двоколісного транспорту

Рівненська область / Новини регіону 18-апр, 2022, 12:349 prov 3

Автопригоди сталися вчора, 17 квітня, у колишньому Володимирецькому районі із різницею в годину. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП у рамках кримінальних проваджень.

Близько 21 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків, що на виїзді з селища Володимирець 20-річний житель села Довговоля, рухаючись на незареєстрованому скутері, не вибрав безпечної швидкості та в‘їхав в облаштований блокпост. Травмованого скутериста госпіталізували в реанімаційне відділення із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

А вже близько 22:10 надійшло ще одне повідомлення про ДТП з потерпілими — на в’їзді в село Довговоля.

Поліцейські встановили, що24-річний місцевий житель, водій мотоцикла «Lifan», не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із попутним автомобілем «Volkswagen Caddy» під керуванням 27-річного односельчанина.

Мотоцикліста у стані мозкової коми госпіталізували у реанімаційне відділення.

За обома фактами порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі ВП № 1 (смт Володимирець) Вараського РВП розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінальних проваджень у водіїв відібрано зразки крові. Транспортні засоби вилучені.