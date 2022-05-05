Оперативна інформація станом на 06.00 05.05.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалась сімдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.Одночасно ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Здійснює перегрупування військ на окремих напрямках, вживає заходів з поповнення запасів. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли міста Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони. В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають.На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі”. За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до російської федерації.На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону.